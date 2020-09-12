ليبيا الان

شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الإعلامي الليبي، محمود شمام، إن هناك صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية يتمخض عنها تنصيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيسا للبلاد، فيما يتولي رئيس المجلس الرئاسي حاليا فائز السراج رئاسة الحكومة.

وشدد شمام، خلال حوار على قناة الوسط «wtv»، على أن أزمة ليبيا لن تُحلّ بتغيير أشخاص بالمجلس الرئاسي وبقاء النهج السيئ، مضيفا أن أداء البعثة الأممية في ليبيا لم يتغير منذ تعيين طارق متري مبعوثا أمميا.

وتابع أن هناك جيوشا إلكترونية تروج لأسماء وزراء، لكن لا أحد يروج لبرامج وزارية، لافتا إلى المباحثات السياسية التي تمت الأيام الماضية، وأهمها في بوزنيقة، مؤكدا أنه من حق المغرب أن يكون لها رغبة في البروز كقوة إقليمية لحل النزاعات، كما  يجب أن تكون هناك معايير وكفاءات للمناصب في ليبيا تحت رقابة العالم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الان. الساعة – السابعة وسبعة دقاءق – رصاص على راس – الغانمة منكم ” بالرصاص الحقاني الليبي .

    بعد بضعة دقاءق – سيتم ارسال قذيفة غازية نارية – من قناصين متركزين في سبعة اماكن – لاحد الأبراج او الفنادق – في العاصمة طرابلس – اذا لم يتم اخراج وإنزال كل هولاء الدواخل والأمازيغ واعلامهم ومتطفلين من الشرق الليبي فالعاصمة – وإحضارهم للمعسكر المتفق عليه مع لجنة الدفاع الوطني في العاصمة – مع الاءمةًىالشيوخ الحافظين .

    رد