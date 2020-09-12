شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية

قال الإعلامي الليبي، محمود شمام، إن هناك صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية يتمخض عنها تنصيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيسا للبلاد، فيما يتولي رئيس المجلس الرئاسي حاليا فائز السراج رئاسة الحكومة.

وشدد شمام، خلال حوار على قناة الوسط «wtv»، على أن أزمة ليبيا لن تُحلّ بتغيير أشخاص بالمجلس الرئاسي وبقاء النهج السيئ، مضيفا أن أداء البعثة الأممية في ليبيا لم يتغير منذ تعيين طارق متري مبعوثا أمميا.

وتابع أن هناك جيوشا إلكترونية تروج لأسماء وزراء، لكن لا أحد يروج لبرامج وزارية، لافتا إلى المباحثات السياسية التي تمت الأيام الماضية، وأهمها في بوزنيقة، مؤكدا أنه من حق المغرب أن يكون لها رغبة في البروز كقوة إقليمية لحل النزاعات، كما يجب أن تكون هناك معايير وكفاءات للمناصب في ليبيا تحت رقابة العالم.

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