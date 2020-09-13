بعيو :لأني رجل دولة لن أرد الآن على العماري

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 September, 2020

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو ،الأحد ،أنه لن يرد على حملة التشويه التي تشنّها شخصيات و وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ،والرافضة لقرار تعيينه على رأس المؤسسة ، التي ستضم تحتها مختلف مؤسسات إعلام الدولة.

وقال بعيو في بيان إعلامي على صفحته الرسمية “لأنني رجل دولة أفهم إلزاماتها ومقتضياتها وما تفرضه الوظيفة العامة من ضوابط وموانع للحرية الشخصية فإنني لن أرد الآن على العماري وكل الناعقين إلاّ من خلال القضاء”.

و كان عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف محمد عماري زايد ،أعرب عن احتجاجه على قرار المجلس الرئاسي تكليف الكاتب والإعلامي محمد بعيو بمنصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام وكذلك قرار ضم ست عشرة مؤسسة إعلامية تحت مسمى المؤسسة الليبية للإعلام.

ودعا القيادي بجماعة الإخوان في بيان له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعضاء المجلس لعقد اجتماع عاجل لإعادة النظر في هذا القرار وتبعاته على قطاع الإعلام والرأي العام.

وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أصدر الخميس الماضي، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

” style=”height: 191px;”>