الولايات المتحدة : المشير خليفة حفتر تعهد بإعادة ضخ النفط

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أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها اليوم السبت أن “القوات المسلحة العربية الليبية” نقلت إلى الحكومة الأمريكية الالتزام الشخصي للمشير خليفة حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع النفط بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر، وفق نص البيان.

وأعربت السفارة عن ارتياحها لقرب الاتفاق على تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي، مشيرة إلى أن السفير “نورلاند” شدد في مراسلاته مع جميع الأطراف في ليبيا على ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ ايرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

وأضافت السفارة أن التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات يعد أمرًا حيويًا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي، حيث ستمكن الضمانات الموثوقة جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها، وسيمكن فتح قطاع النفط كذلك من تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية واتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية و كسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة.