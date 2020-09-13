تعرف على المرشح السابع لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

نقلت تقارير عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن الدولي، أن المجلس اتفق على تعيين السياسي والدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف، رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعن سيرته الذاتية، وُلد ملادينوف في شهر مايو 1972، في العاصمة البلغارية صوفيا، ويحمل شهادة الماجستير في الآداب حول الدراسات الحربية من جامعة كينغز في لندن بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير والبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة الاقتصاد الوطني والدولي في صوفيا ببلغاريا.

وتولّى نيكولاي ملادينوف، حقيبة وزارة الدفاع في بلده، قرابة 7 أشهر، ما بين يوليو 2009 إلى يناير 2010، ومن ثم تعيينه وزيرا للخارجية في بلغاريا حتى العام 2013، إضافة إلى تمثيل بلاده في البرلمان الأوروبي بين عام 2007 و 2009.

ويعتبر ملادينوف، أحد أبرز الشخصيات السياسية التي عاصرت قضية “أطفال الإيدز” في ليبيا عام 2009، بعد اتهام خمس ممرضات بلغاريات وطبيبا فلسطينيا، بإصابة أكثر من 400 طفل ليبي بالفيروس.

ويتمتع السياسي البلغاري، بخبرة في مجال الخدمة العامة، والشؤون الدولية، ويعمل حاليا رئيسا لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق.

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