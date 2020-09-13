تونس تُعيّن “الأسعد عجيلي” سفيرا لها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، تعيين الأسعد عجيلي سفيرا جديدا لها في ليبيا، بالعاصمة طرابلس.

وجاء إعلان الخارجية التونسية، ضمن تعينيها 35 دبلوماسي تونسي، لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، بناءً على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

ووصف الدبلوماسي التونسي السابق بشير الجويني، تعيين الأسعد عجيلي سفيرا لبلاده في ليبيا، أنه مطلع على الملف الليبي وقد تم تكليفه العام الماضي بإجراء دراسات وبحوث حول العلاقات الثنائية التونسية الليبية، بسحب تصريحه لوكالة الأناضول.

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