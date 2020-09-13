ليبيا الان

ترحيب ألماني بمُخرجات المحادثات الليبية في سويسرا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“الخارجية الألمانية” ترحب بالتقدم الكبير في محادثات الأطراف الليبية في مونترو نحو حل سياسي للصراع

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ولماذا المصريين – في كل موضوع يخص شءون الليبيين تجدهم – يرسلون وزير خارحيتهم …!!!!
    هل مصر عبارة عن فايروس لمصاصي الدماء – تسيره أذرع الصهاينة وعملاءها من الفلسطينيين جماعات عباس – لتدمير الدول العربية وإسقاط حكوماتهم الشرعية وزعزعة أمنها واقتصادها ..!!!
    كما حدث لمعظم الدول العربية – الاي تعاني من مشاكل الجاليات اللاجءين الي آوتهم وصبرت عليهم .

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