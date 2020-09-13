ترحيب ألماني بمُخرجات المحادثات الليبية في سويسرا

“الخارجية الألمانية” ترحب بالتقدم الكبير في محادثات الأطراف الليبية في مونترو نحو حل سياسي للصراع
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
“الخارجية الألمانية” ترحب بالتقدم الكبير في محادثات الأطراف الليبية في مونترو نحو حل سياسي للصراع
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ولماذا المصريين – في كل موضوع يخص شءون الليبيين تجدهم – يرسلون وزير خارحيتهم …!!!!
هل مصر عبارة عن فايروس لمصاصي الدماء – تسيره أذرع الصهاينة وعملاءها من الفلسطينيين جماعات عباس – لتدمير الدول العربية وإسقاط حكوماتهم الشرعية وزعزعة أمنها واقتصادها ..!!!
كما حدث لمعظم الدول العربية – الاي تعاني من مشاكل الجاليات اللاجءين الي آوتهم وصبرت عليهم .
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