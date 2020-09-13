بعد خلاف دام 6 أشهر.. مجلس الأمن يتّفق على تسمية مبعوث أمميّ إلى ليبيا ومنسّق للعمليات اليومية

ليبيا – اتّفق مجلس الأمن الدولي على تسمية مبعوث خاصّ جديد إلى ليبيا ومنسّق بعد أكثر من 6 أشهر من الخلاف، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

مصادر دبلوماسية غربية قالت وفقًا لموقع قناة “الجزيرة” القطرية: إنّ مجلس الأمن سيصوّت الثلاثاء القادم على مشروع قرار جديد لتمديد مهمة البعثة في ليبيا حتى 15 سبتمبر2021، ويتضمّن تعديلات تتعلّق بتعيين مبعوث خاصّ معني بالدبلوماسية، ومنسّق أممي للعمليات اليومية.

وتنتهي ولاية البعثة في منتصف سبتمبر الجاري، وفق قرار المجلس 2486، الذي صدر في 12 من الشهر نفسه العام الماضي.

وجاء في مسوّدة القرار أنّ المجلس قرّر أنّ “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاصّ للأمين العام … مع التركيز بشكل خاص على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع”.

ووفق النصّ فإنه: “سيكون منسّق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولًا عن العمليات اليومية للبعثة ومديرًا لما يقرب من 200 موظف. وسيطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش تعيين مبعوثه الخاصّ دون تأخير”.

مصادر دبلوماسية غربية قالت وفقًا لموقع قناة “الجزيرة”: إنّ مجلس الأمن سيصوّت الثلاثاء القادم على مشروع قرار جديد لتمديد مهمة البعثة في ليبيا حتى 15 سبتمبر2021، ويتضمّن تعديلات تتعلّق بتعيين مبعوث خاصّ معني بالدبلوماسية، ومنسّق أممي للعمليات اليومية.