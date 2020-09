الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي

حدذر لمركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، من وجود تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بهطول أمطار.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن هذه الأمطار من المتوقع أن تكون رعدية جيدة يومي الإثنين والثلاثاء، خصوصا على المناطق الساحلية مما يسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال إن مناطق رأس أجدير حتى مصراتة سهل الجفارة الجبل الغربي يكون لها تكاثر للسحب مع سقوط أمطار من حين لأخر، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة لهطول أمطار رعدية يومي الاثنين والثلاثاء خاصة على المناطق الساحلية وخاصة على المنطقة من ( طرابلس إلى مصراتة) مما يسبب جريان بعض الأودية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وبين 34 و36 درجة مئوية على سرت وأبونجيم وتسجل انخفاضا طفيفا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

وأشار المركز إلى أن مناطق سرت والخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية. والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وبين 34 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، أما على مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون بها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

