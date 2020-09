أعلن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد بعيو، أنه سيقاضي عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد زايد وكل من تعرض له بالسب والإهانة، واصفاً إياهم بـ”الناعقين”.

The post عاجل // بعيو يعلن أنه سيقاضي محمد زايد و كل من تعرض له بالسب والإهانة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24