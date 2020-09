أفادت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، ببدء عدد من محتجي ما تسمى بعملية بركان الغضب الرافضين لقرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج الأخيرة بالتجمع أمام مقر المجلس بطريق السكة.

