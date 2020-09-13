منظمة حقوقية: اختطاف جراح بالقرب من منزله بطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2020

دانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان اختطاف الطبيب الجراح عبد المنعم احمد الثني المعروف بعبد المنعم الغدامسي الذي يعمل في عدد من المستشفيات الليبية.

وأوضحت المنظمة أن مندوبها أفاد باختطاف حيث أفاد باختطاف الغدامسي يوم أمس السبت بالقرب من منزله بالعاصمة طرابلس، ولم تتوفر أي معلومات عن مكان وجوده، والجهة التي قامت بذلك .

ودعت المنظمة كل الجهات الأمنية لتحمل مسؤولياتها في الكشف عن مصيره، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمايته، وضمان سلامته محملة الجهات الخاطفة المسؤولية الكاملة عن سلامته البدنية مطالبة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط .