ليبيا الان

بن شرادة يطلق تصريحات ساخنة ضد “إخوان ليبيا”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة لجان إلكترونية تتبع جماعة الإخوان المسلمين الليبية بالعمل على تشويه صورة مصر في ليبيا، قائلاً إن تيار الإخوان والجماعات الراديكالية مرفوضة بشكل كامل في ليبيا وإن دورها غير مؤثر.

وأطلق بن شرادة هذه التصريحات الساخنة تجاه تيار الإخوان المسلمين الموجود داخل مجلس الدولة على خلفية زيارة معلنة قام بها أعضاء من مجلس الدولة إلى العاصمة المصرية القاهرة ولقائهم اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

وأكد بن شرادة في تصريحات صحافية أن الوفد الليبي جاء للقاهرة من أجل العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الحل السياسي السلمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الاخوان تاريخهم اسود فى سفك دماء من يتحالف معهم فجمال عبدالناصر تحالف معهم بعد الثورة وكان سيد قطب قريبا منه الا ان حاول الاخوان اغتياله فاعدم سيد قطب وادخلهم السجون فجاء السادات واخرجهم من السجون فردوا له الجميل واردوه قتيلا فهم خوان لاعهد لهم ولا امان وهم من حاولوا الانقلاب على السراج عن طريق فتحى باشاغا وخالد المشرى بدعم تركى مما جعلهم يحذر منهم ويعين فى المناصب من خارج الخوان شر خلق الله فهم يريدون السلطة والمال باى ثمن حتى لو كان على اشلاء الشعب الليبى

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