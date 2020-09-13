بن شرادة يطلق تصريحات ساخنة ضد “إخوان ليبيا”

اتهم عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة لجان إلكترونية تتبع جماعة الإخوان المسلمين الليبية بالعمل على تشويه صورة مصر في ليبيا، قائلاً إن تيار الإخوان والجماعات الراديكالية مرفوضة بشكل كامل في ليبيا وإن دورها غير مؤثر.

وأطلق بن شرادة هذه التصريحات الساخنة تجاه تيار الإخوان المسلمين الموجود داخل مجلس الدولة على خلفية زيارة معلنة قام بها أعضاء من مجلس الدولة إلى العاصمة المصرية القاهرة ولقائهم اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

وأكد بن شرادة في تصريحات صحافية أن الوفد الليبي جاء للقاهرة من أجل العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الحل السياسي السلمي.

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