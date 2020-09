أديباهر تعلن ترحيب ألمانيا بما تم إحرازه في مونترو بين أطراف الصراع الليبي بشأن العملية السياسية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديباهر، عن ترحيبها بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مونترو حول المحادثات بين أطراف الصراع الليبي بشأن العملية السياسية.

وقالت أديباهر في بيان للوزارة إن هذه المحادثات تبرز كيف يمكن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتعزيزها من خلال عودة المنطق السياسي من جانب الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تعد انفراجة في الأزمة و نجاحًا لدور الوساطة الذي تقوم به ـ أخيراً وليس آخراً ـ الأمم المتحدة تحت إشراف مندوبة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز .

وأوضحت أديباهر أن مخرجات مؤتمر برلين وإسهامات ويليامز في مجلس الأمن الدولي مهدت الإطار لمثل هذا الحل السياسي في ليبيا و تهيئة أطراف الصراع الليبي للحوار في مونترو بشكل كبير.

و ناشدت أديباهر جميع المسؤلين الليبيين اغتنام هذه الفرصة والاقرار بنتائج المحادثات الليبية الداخلية في مونترو، لافته إلى أنه سيتم احترام الاتفاقات بين الأطراف الليبية، و جميع المشاركين في عملية برلين، مشددة على أن ألمانيا سوف تكون على استعداد لدعم تنفيذها مع شركائها الدوليين.

