المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 110 سودانيين من طرابلس إلى بلدهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أنها ساعدت 110 مهاجرين سودانيين في العودة الإنسانية (طوعا) إلى بلدهم من العاصمة الليبية طرابلس.

ومن بين العائدين 13 مهاجراً يعانون من ظروف صحية تتطلب مرافقة طبية من المنظمة الدولية للهجرة، حسب المنظمة، التي أشارت عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إلى مغادرة أكثر من 500 مهاجر ليبيا منذ استئناف برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة عمله قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضحت المنظمة كذلك أنها تتلقى دعما من الصندوق الإتئماني للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد لدى ليبيا، للمساهمة في إعادة المهاجرين من ليبيا إلى بلادهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا