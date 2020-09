أوغلو: نتفهم قلق مالطا إزاء الوضع في ليبيا ونعمل معا لتحقيق وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر

صحفي مع نظيره المالطي، إيفاريست بارتولو، إن أنقرة تؤيد الحوار غير المشروط بخصوص

أزمة شرقي المتوسط، مُعربًا عن تفهّمه لقلق مالطا إزاء الوضع الراهن في ليبيا،

ولذا فإنه يتطلع إلى التعاون الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية وعلى

رآسها الأزمة الليبية.

وأوضح أوغلو، أنّ تدهور الوضع في ليبيا أثّر على مالطا قبل

أيّ دولة أوروبية، مشددًا على ضرورة تسريع العملية السياسية لتحقيق وقف دائم لإطلاق

النار في ليبيا وحلٍّ يشمل الجميع، ومن ثمّ التحضير لانتخابات من خلال العمل مع مالطا

من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

