تراجع حاد للدولار في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار تراجعًا حادًّا مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وانخفض الدولار الأميركي بفارق 19 قرشًا، مسجلًا 6.33 دينار مقابل 6.52 دينار أمس، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وفقد اليورو 22 قرشًا، مسجلًا 7.40 دينار مقابل 7.62 دينار أمس، كما هبط الجنيه الإسترليني بفارق 29 قرشًا مسجلاً 7.96 دينار اليوم مقابل 8.25 دينار أمس.

وهبطت الليرة التركية بفارق 3 قروش، مسجلة 0.84 دينار مقارنة بـ0.87 دينار أمس، فيما انخفض الدينار التونسي إلى 2.30 دينار مقابل 2.37 دينار أمس.

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