“الدولية للهجرة”: عودة 110 مهاجرين سودانيين من ليبيا إلى بلادهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، مساعدتها لـ

110 مهاجرين سودانيين في العودة الطوعية الإنسانية من ليبيا إلى بلادهم.

وأوضحت المنظمة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من بين العائدين، 13 مهاجراً يعانون من

ظروف صحية تتطلب مرافقة طبية.

ولفتت المنظمة إلى مغادرة 500 مهاجر من ليبيا منذ استئناف

برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة عمله قبل ثلاثة أسابيع،

وبدعم من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي.

