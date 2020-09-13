آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا» في ليبيا

جاءت طرابلس في مقدمة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في آخر تحديث للحالة الوبائية بالبلاد بواقع 163 حالة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشارت النشرة الوبائية الصادرة عن المركز إلى تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 83 حالة جديدة، و8 حالات وفاة.

وأوضح المركز، في آخر تحديث للوضع الوبائي بالبلاد السبت، أنه تسلم 2725 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدًا أن نتائج 2292 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية موزعة إلى 292حالة جديدة غير مخالطة، و141 مخالطة.

وبلغ إجمالي الإصابات مذ مارس الماضي 22,781 ألف حالة، وسجلت الحالات النشطة 10,236 الاف حالة، و المتعافين 12,183 ألف حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 362 حالة وفاة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

163 حالة جديدة

32 حالة مخالطة

مزدة

1 مخالطة

العجيلات

1 جديدة

4 مخالطة

السبيعة

1 جديدة

ظاهر الجبل

3 جديدة

غدامس

2 مخالطة

درج

1 جديدة

جادو

2 جديدة

الجفرة

جديدة.

جنزور

22 جديدة

16 مخالطة

النواحي الأربعة

6 مخالطة

الأصابعة

8 جديدة.

1 مخالطة

الجميل

جديدة

رقدالين

1 جديدة

ترهونة

1 جديدة

الزاوية الجنوبية

6 مخالطة

المعمورة

2 جديدة

4 مخالطة

صبراتة

6 مخالطة

زليتن

18 مخالطة

17 جديدة

الشقيقة

1 جديدة

مصراتة

15 مخالطة

وادي زمزم + بونجيم

4 مخالطة

الخمس

31 جديدة

1 مخالطة

الزاوية المركز

4 مخالطة

12 جديدة

الزاوية الغرب

1 مخالطة

اجدابيا

6 جديدة

8 مخالطة

الكفرة

8 جديدة

4 مخالطة

الزنتان

7 مخالطة

تازربو

1 مخالطة

3 جديدة

83 حالة شفاء حسب المدن

1 في تازربو

46 في مصراتة

6 في القلعة

4 في اجدابيا

1 في زليتن

4 في وادي زمزم + بونجيم

15 في الجفرة

1 في غريان

5 في الزنتان

8 حالات الوفاة

1 في صبراتة

1 في الزاوية الغرب

1 في درج

1 في الأصابعة

1 في صرمان

1 في اجدابيا

1 في زليتن

1 في غريان

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