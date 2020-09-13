الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 8 حالات وفاة و 433 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عن تسجيل 8 حالات وفاة و 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و تماثل 83 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (2725) عينة موزعة علي المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس الذي فحص (854) عينة، و مختبر المركز المرجعي زليتن (160) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (194) عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (920) عينة، و مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة، و مختبر فرع المركز الزاوية (71) عينة.

وأشار المركز إلى أن مختبر فرع المركز الكفرة فحص (16) عينة، و مختبر فرع المركز اجدابيا (31) عينات، و مختبر فرع المركز تازربو (8) عينة، و مختبر فرع المركز غدامس (13) عينة، و مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة (24) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (34) عينة.

ولفت المركز إلى أنه نتائج العينات أظهرت سلبية (2292) عينة و إيجابية 292 حالة جديدة و 141 حالة مخالطة .

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