طالبت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بالضغط على المؤسسة الوطنية للنفط لتزويد محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية بكميات الغاز التي تحتاجها بشكل منتظم.

