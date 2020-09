خليفة: عجز الكهرباء بالمنطقة الشرقية بلغ 1000 ميغاوات للمرة الأولى منذ سنوات

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة

المؤقتة، ربيع خليفة، أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية تمر في هذه الأيام

بعجز كبير وساعات طرح أحمال كثيرة، بسبب نفاد الوقود الخفيف “الديزل” من

خزانات الشركة العامة للكهرباء وعدم تزويد الشبكة بالوقود من قبل شركة البريقة لتسويق

النفط.

وكشف خليفة، عن وصول العجز إلى (1000 ميغاوات )، وهي المرة

الأولى التي يصل فيها العجز إلى هذا الرقم في الشبكة الشرقية منذ سنوات، موضحًا أن

هذه الكمية من العجز أسفرت عن ساعات طرح أحمال مطولة من 12 ساعة وقد تصل إلى 15 ساعة

على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء، وقد يزيد

عدد الساعات بحسب زيادة الطلب علي الطاقة وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

وقال خليفة، إنه بعد وصول الوقود لخزانات محطة كهرباء شمال بنغازي

يمر الآن عبر منظومات معالجة وفلترة الوقود الخفيف (الديزل ) لتنقيته من الشوائب ليتم

بعدها ضخ الوقود إلى الوحدات حتى يتم إعادة تشغيلها والرجوع بها تدريجياً على الشبكة،

وحاليا يتم تدريجياً الرجوع بالأحمال المفصولة على امتداد كل المدن والمناطق في المنطقة

الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء من قبل إدارة التحكم الشرقية.

