بن شرادة: بدء الاجتماع الثاني مع اللجنة المصرية المكلفة بملف الأزمة الليبية

أعلن عضو مجلس الدولة سعد بن شراده، اليوم الأحد، بدء الاجتماع الثاني بين الوفد الليبي واللجنة الحكومية المصرية المكلفة بملف الأزمة الليبية في القاهرة.

وقال بن شراده في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن الوفد سعى خلال الاجتماع الاول الى التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

وأشار إلى تكثيف التواصل المصري مع الغرب الليبي، باعتبار مصر هي الأقرب جغرافيا واجتماعيًا للشعب الليبي، ودور مصر الكبير في حل الأزمة.

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ويوم الأربعاء الماضي، بدأ أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، زيارة إلى القاهرة لـ«مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا وما رؤيتهم خصوصا المنطقة الغربية»، وفق تصريحات سابقة لبن شرادة.

ومن بين الشخصيات الليبية المشاركة في الاجتماع أبوالقاسم قزيط، وعبدالله جوان، ومحمد الرعيض, وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، والتهامي الجطلاوي، وفهيم بن رمضان، وحسن شابة.

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