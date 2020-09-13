«مكافحة الأمراض»: 433 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وإجمالي المتعافين يتجاوز 12 ألفا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التطور اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الخاص بيوم أمس السبت، خلال بيانه رقم 189.

وأكد المركز أنه استلم عدد (2725) عينة موزعة على النحو التالي: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (854) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (160) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (194) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (71) عينة”.

كما وزعت العينات على “مختبر فرع المركز الكفرة عدد (16) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (31) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (8) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (13) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (24) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد (2292) عينة سالبة، عدد (433) عينة موجبة (292 جديدة + 141 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 163 حالة جديدة

– عدد 32 حالة مخالطة

2- مزدة:-

عدد 1 مخالطة

العجيلات

عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

3- السبيعة :-

عدد 1 جديدة

4- ظاهر الجبل :-

عدد 3 جديدة

5- غدامس :-

عدد 2 مخالطة

6- درج :-

عدد 1 جديدة

7 – جادو :-

عدد 2 جديدة

8 – الجفرة:-

عدد 8 جديدة.

9 – جنزور:-

عدد 22 جديدة

عدد 16 مخالطة

10 – النواحي الأربعة:-

عدد 6 مخالطة

11- الأصابعة:-

عدد 8 جديدة.

عدد 1 مخالطة

12 – الجميل :-

عدد 1 جديدة

13 – رقدالين :-

– عدد 1 جديدة

14- : ترهونة

عدد 1 جديدة

15 – الزاوية الجنوبية :-

عدد 6 مخالطة

16 – المعمورة

عدد 2 جديدة

عدد 4 مخالطة

17- صبراتة :-

عدد 6 مخالطة

18- زليتن

عدد 18 مخالطة

عدد 17 جديدة

19- الشقيقة

عدد 1 جديدة

20- مصراتة

عدد 15 مخالطة

21- وادي زمزم + بونجيم

عدد 4 مخالطة

22- الخمس

عدد 31 جديدة

عدد 1 مخالطة

23- الزاوية المركز

عدد 4 مخالطة

عدد 12 جديدة

24- الزاوية الغرب

عدد 1 مخالطة

25- اجدابيا

عدد 6 جديدة

عدد 8 مخالطة

26- الكفرة

عدد 8 جديدة

عدد 4 مخالطة

27- الزنتان

عدد 7 مخالطة

28- تازربو

عدد 1 مخالطة

عدد 3 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 83 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 1 في تازربو

2 – عدد 46 في مصراتة

3- عدد 6 في القلعة

4- عدد 4 في اجدابيا

5- عدد 1 في زليتن

6- عدد 4 في وادي زمزم + بونجيم

7- عدد 15 في الجفرة

8 – عدد 1 في غريان

9- عدد 5 في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالات الوفاة:

– عدد 1 في صبراتة

– عدد 1 في الزاوية الغرب

3- عدد 1 في درج

4- عدد 1 في الأصابعة

5- عدد 1 في صرمان

6- عدد 1 في اجدابيا

7- عدد 1 في زليتن

8 – عدد 1 في غريان

الإحصاءات العامة:

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 22,781

2 – الحالات النشطة : 10,236

3 – المتعافين : 12,183

4 – الوفيات : 362