مكافحة الأمراض: عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية لمرضى كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2020

أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية لمرضى فيروس كورونا في ليبيا

وبين الدغيس أنه بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض اعتماده بروتوكول الشفاء الجديد وعدد حالات الشفاء التي وصل إجمالي عددها 12,100 أثيرت العديد من الأسئلة والاستفسارات حول هذا العدد موضحا أن هذا العدد الكبير لا يمثل عدد حالات الشفاء ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة في ليبيا.

وأوضح الدغيس أن هناك عدة أسباب أدت لعدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية في ليبيا منها أن 80% من الحالات بدون أعراض أو أعراض بسيطة، وعادة الشخص الذي يتعافى لا يعود لأخذ مسحة أخرى وإجراء الاختبار، إضافة إلى نقص المشغلات خلال المدة الماضية، ولانشغال فرق الرصد بتتبع وتقصي الحالات الجديدة خاصة بعد الانتشار الكبير للوباء، وعدم وجود منظومة مفعلة بالخصوص.