قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض،

إبراهيم الدغيس، إنه بعد وصول إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 12,100

حالة, فإن العديد من الأسئلة والاستفسارات جاءت حول هذا العدد.

فأوضح الدغيس، أن هذا العدد الكبير لا يمثل عدد حالات الشفاء

ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة في ليبيا، وأن هناك

عدة أسباب أدت لعدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية في ليبيا منها على سبيل المثال أن

80% من الحالات بدون أعراض أو أعراض بسيطة، وعادة الشخص الذي يتعافى لا يعود لأخذ مسحة

آخرى وإجراء الاختبار، إضافة إلى نقص المشغلات خلال المدة الماضية، وانشغال فرق الرصد

بتتبع وتقصي الحالات الجديدة خاصة بعد الانتشار الكبير للوباء، وعدم وجود منظومة مفعلة

بالخصوص.

The post الدغيس: عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من “كورونا” بسبب أن 80% من الحالات بدون أعراض appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24