مكافحة الأمراض: تسجيل 433 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم أمس السبت بينهم 292 حالة جديدة و141 حالة مخالطة.

وأكد المركز شفاء 83 حالة منها حالة في كل من زليتن وغريان وتازربو و 46 حالة في مصراتة وعدد 6 حالات في القلعة وعدد 4 حالات في اجدابيا وعدد 4 حالات في وادي زمزم + بونجيم وعدد 15 حالة في الجفرة وعدد 5 حالات في الزنتان.

وأشار المركز إلى وفاة 8 حالات منها حالة واحدة في كل من صبراتة والزاوية الغرب ودرج والأصابعة وصرمان واجدابيا وزليتن وغريان.

وأشار المركز إلى أن إجمالي إصابات كورونا بلغ 22,781 منها حالات نشطة عددها 10,236 والمتعافين : 12,183 والوفيات : 362 حالة.