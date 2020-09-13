«داخلية الموقتة»: قمنا بواجبنا في حماية المتظاهرين والممتلكات

قالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إنها «قامت بواجباتها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة»، وذلك ردا على التظاهرات التي خرجت في بنغازي والمرج والبيضاء في الأيام الأخيرة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنها «مستمرة في القيام بما هو موكول إليها، غير أنها لاحظت جنوح بعض المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح».

وأضافت: «يعلم الجميع أن استقرار الأوضاع الأمنية الذي جاء تاليا لقيام القوات المسلحة بتحرير الوطن من الإرهاب كان ثمنه دماء غالية بذلت في سبيله، ليس من المصلحة الوطنية إهدارها، كما أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية فد جاء نتيجة جهود مضنية بذلها ضباط وضباط صف وأفرد هيئة الشرطة وقياداتهم، ويعلم الجميع ما قامت به الأجهزة الأمنية والشرطة من مجهودات في كل ما يهدد الوطن، وآخرها جائحة كورونا حتى سقط منهم شهدا ءنال منهم الوباء أثناء تأدية أعمالهم في المرافق الصحية».

ونوهت الوزارة أن مهمتها بكافة الأجهزة التابعة لها، «حماية الأرواح والممتلكات وهي مهمة لا تكتمل إلا بوعي الموطان وإدراكه بان صون وحماية مقراتها وأوراح منتسبيها التزام عليها يقع ضمن مهامها».

ودعا البيان إلى «عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي، فهذا وطنكم يتعافى من محنة الإرهاب».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا