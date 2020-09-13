شكري: مصر متمسكة بالحل السلمي في ليبيا

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، تأكيده على تمسك القاهرة بالحل السلمي لتسوية الأزمة الليبية.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأرميني في القاهرة، “إن مصر متمسكة بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، ونسعى إلى هدف لابد أن يتحقق في أقرب وقت ممكن، وتدخل مصر كان هدفه تثبيت الوضع العسكري وعدم تفاقمه، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطياف الليبية للارتكان إلى حل سلمي ليبي ليبي”.

كما ثمن شكري، جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا.