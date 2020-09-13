بلدية الزنتان: الوضع الوبائيّ أصبح محصورًا في بعض العائلات داخل البلدية

ليبيا – قال عميد بلدية الزنتان التابعة للرئاسي مصطفى الباروني أمس السبت إنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا سجّل انخفاضًا في البلدية عن الأيام السابقة.

الباروني أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” أنّ الوضع الوبائي أصبح محصورًا في بعض العائلات داخل البلدية، مبيّنًا أنّهم نفّذوا توصيات اللجنة العلمية الصحّية في المركز البلدي بقفل المدينة بالكامل؛ الأمر الذي انعكس بالإيجاب وقلّت الإصابات بشكل ملحوظ، وفق قوله.

وشدّد على أنّ أغلب الإصابات كانت بسبب التقارب في المناسبات الاجتماعية وحضورالمآتم وغيرها من التجمّعات.

يشار إلى أنّ بلدية الزنتان سجلت السبت 3 إصابات بفيروس كورونا، واحدة منها لحالة مخالطة.

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