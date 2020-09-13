«هيئة الكهرباء»: وصول شاحنات من وقود الديزل لمحطة السرير الغربي

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، وصول مجموعة من الشاحنات التي تحمل علي متنها كميات من الوقود الخفيف (الديزل ) إلي محطة كهرباء السرير الغربي.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم تفريغ كميات الوقود هذه في خزنات المحطة ليتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها علي الشبكة الكهربائية الشرقية، التي عانى السكان منها نتيجة طرح الأحمال، بعد نقص الديزل خلال الفترة الأخيرة.

وخرجت محطة السرير الغربي عن العمل في الأيام الماضية بسبب نفاذ الديزل داخل المحطة وكذلك نتيجة عدم وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة لتسويق النفط.

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