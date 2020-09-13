السودان تجلي 160 مواطنًا سودانيًا من ليبيا بالتنسيق مع المنظّمة الدولية للهجرة

ليبيا – قالت وزارة الخارجية السودانية إنّها أجلت بالتنسيق والتعاون مع المنظّمة الدولية للهجرة والسفارة السودانية في طرابلس، 160 مواطنًا سودانيا من ليبيا.

وزارة الخارجية السودانية أوضحت في بيان لها بحسب صحيفة “اليوم السابع” أنّ المواطنين السودانيين وصلوا إلى الخرطوم أمس السبت، بعد جهود كبيرة بذلتها في تنظيم هذه الرحلة مع اللجنة العليا للطوارئ الصحّية والطيران المدني ووزارة الصحّة الاتحادية.