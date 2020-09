أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية، الأحد، أنها سجلت اختطاف الطبيب عبدالمنعم الغدامسي” يوم أمس 12 سبتمبر من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من منزله بمنطقة مشروع الهضبة وسط طرابلس.

وطالبت المنظمة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكومة الوفاق غير المعتمدة بإطلاق سراحه فورًا، ووضع حد لظاهرة الخطف والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها.

The post رصد الجرائم الليبية تطالب الوفاق بالإفراج عن الطبيب المختطف عبدالمنعم الغدامسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24