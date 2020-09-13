عضو بـ”المركز الوطني”: عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية بكورونا في ليبيا يعود إلى أن 80%من الحالات دون أعراض

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، إنه بعد وصول إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 12,100 حالة هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات التي جاءت حول هذا العدد.

وأشار “الدغيس”، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا العدد الكبير لا يمثل عدد حالات الشفاء ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة في ليبيا، وأن هناك عدة أسباب أدت لعدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية في ليبيا منها على سبيل المثال أن 80% من الحالات بدون أعراض أو أعراض بسيطة.

وأوضح أنه عادة الشخص الذي يتعافى لا يعود لأخذ مسحة آخرى وإجراء الاختبار، إضافة إلى نقص المشغلات خلال المدة الماضية، وانشغال فرق الرصد بتتبع وتقصي الحالات الجديدة خاصة بعد الانتشار الكبير للوباء، وعدم وجود منظومة مفعلة بالخصوص.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التطور اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الخاص بيوم أمس السبت، خلال بيانه رقم 189.

وأكد المركز أنه استلم عدد (2725) عينة موزعة على النحو التالي: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (854) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (160) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (194) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (71) عينة”.

كما وزعت العينات على “مختبر فرع المركز الكفرة عدد (16) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (31) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (8) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (13) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (24) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد (2292) عينة سالبة، عدد (433) عينة موجبة (292 جديدة + 141 مخالطة)”.