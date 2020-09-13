القماطي: ما زال عقيلة صالح وبعض أعضاء مجلس الدولة يريدون مرحلة انتقالية رابعة لسنوات أخرى

ليبيا – قال رئيس حزب التغيير المبعوث الخاصّ لرئيس الرئاسيّ لدول المغرب العربيّ جمعة القماطي إنّ أعضاء مجلس الدولة الاستشاري دخلوا عامهم التاسع (انتخبوا في 7-2012)، وأعضاء مجلس النوّاب دخلوا عامهم السابع (انتخبوا في 7-2014)، وما زال عقيلة صالح وبعض من أعضاء مجلس الدولة يريدون مرحلة انتقالية رابعة لسنوات أخرى.

القماطي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنّ الشعب يريد الدستور أو انتخابات برلمانية جديدة توحّد ليبيا في اسرع وقت.

وأضاف: “بيان وشيك لمجرم الحرب حفتر يعلن فيه رفع الحظر عن تصدير النفط بعد ضغوطات أمريكية، وتوقّع صعود كبير للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية $€، وتم استبعاد وضع عائدات النفط في حساب مستقلّ في الخارج، وستبقى في حساب المصرف الليبي الخارجي LFB الذي يملكه المصرف المركزي طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية