رائحة الإرهاب..استهداف مقر الحكومة في بنغازي وأمن المرج تحول خطير في مسار المظاهرات

أخبار ليبيا24

منذ 2011 عانت ليبيا ولازالت بعض مدنها ومناطقها تعاني من عدة أزمات أبرزها الفوضى وغياب الأمن والنقص في بعض المواد الأساسية الغذائية والدوائية إضافة إلى المحروقات من غاز ووقود بأنواعه، والانقطاع المتواصل للكهرباء ونقص السيولة وغيرها من الأزمات.

هذه الفوضى وهذه الأوضاع أصبحت بيئة خصبة للإرهاب والإرهابيين ومع غياب الأمن ومنع الأجهزة الأمنية والعسكرية عن أداء عملها ومحاربتها واستهداف عناصرها بالاغتيال والتهديد وغيرها من الأساليب الإجرامية.

وطيلة فترة سيطرة الإرهابيين على البلاد عاشت ليبيا سنوات عجاف، تأثرت خلالها كافة مناحي الحياة الاقتصادية والأمنية والتعليمية حيث شهدت البلاد نقصًا حادًا في في المواد الضرورية، وسيطرة الإرهابيين على المقرات الحكومية والأمنية وانتشار الجرائم البشعة، كما أن تواجد الإرهاب أثر على المسيرة التعليمية وتعطيلها وتأخر مواكبة الأعوام الدراسية في مواعيدها.

وبعد أن تم تطهير المدن والقرى الليبية من الإرهاب والإرهابيين عادت الحياة وعاد الأمان، وانقشعت عنها الغيمة السوداء ودبت في شرايينها الحياة وتعالت ضحكات الأطفال في أزقتها وميادينها وساحاتها.

إلا أن ماتشهده البلاد من انقسامات سياسية وانقسام للمؤسسات الهامة من المصرف المركزي إلى المؤسسة الوطنية للنفط ووجود حكومتين في شرق البلاد وغربها لم يعترف بها مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد تسبب في مشاكل عدة عجزت كافة الحكومات والمؤسسات عن إيجاد حلول لها.

ونتيجة لتركمات عدة، وبسبب الفشل في معالجة هذه الملفات انطلقت منذ أيام في مدن ليبية عدة في شرق البلاد وغربها مظاهرات احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية من تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء المتواصل والنقص في السيولة، ونقص الوقود وغياب الأمن وتردي الخدمات الصحية وتهالك البنى التحتية، للمطالبة بتصحيح هذا الوضع الذي أصبح من الصعب السكوت عنه.

وبما أن حق التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان تكفلها القوانين والمواثيق ورغم وجود بعض القيود من قبل حكومات ودول عدة إلا أن حق التظاهر يظل مظهرًا من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير.

كما كفل القانون الدولي الحق في التظاهر، وفرض حماية على حرية الرأي و التعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها.

واعتبر القانون الدولي التظاهر من الحقوق الطبيعية التي تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة.

منذ أيام تجوب مدينة بنغازي مظاهرات يطالبون فيها بتحسين الوضع المعيشي وتوفير حقوقهم، رفع خلال المتظاهرون شعارات عدة وصل بعضها إلى إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين فيها، فيما اكتفى آخرون بتوفير الأساسيات التي غابت عنهم من كهرباء وماء وسيولة نقدية ووقود.

طيلة تلك الأيام التي شهدت مظاهرات واحتاجاجات أقدم المتظاهرون فقط على إغلاق بعض الشوارع والميادين وإحراق الإطارات القديمة دون تسجيل أي اخراقات أمنية أو تعدي على مقرات أو أملاك خاصة أو عامة ويصر كافة المتظاهرين على أن مظاهراتهم سلمية حتى تحقيق مطالبهم.

تحول خطير في مسار المظاهرات شهدته مدينة بنغازي ومدينة المرج في ذات الليلة، مايوحي أن طرفًا دخيلًا تمكن من اختراق المتظاهرين والتسلل بينهم حيث أقدم عدد ممن يحمولن أفكارًا إرهابية من التسلل بين المتظاهرين واإلى دفع المتظاهرين للقيام بأفعال فوضوية بحتة باقتحام مقر الحكومة الليبية في مدينة بنغازي وإحراق أجزاء من بوابته ومدخله.

هذا المقر يحمل رمزية للجماعات الإرهابية إذا كان في يوم من الأيام مقرًا لـ”كتيبة البتار” الإرهابية نفذت منه وفيه عدة عمليات إرهابية، وتتخذ منه مركزاً لعملياتها الجبانة ضد المدنيين في بنغازي؛ أصبح اليوم أيقونة و لتُعلن بنغازي مجدداً عن انتصار آخر ضد همجية التنظيمات المتطرفة المسلحة التي حاولت تحويل بنغازي إلى عاصمة لتطرفهم ووحشيتهم.

ومايعرف بـ”كتيبة البتار” هي عبارة عن مجموعة إرهابية تعد من أخطر التشكيلات الإرهابية التابعة لما يعرف بتنظيم داعش التي تأسست في سوريا في أواخر العام 2012 عبر بيان مصور، وجه المتحدث فيه شكرا خاصا إلى جمعيتين خيريتين في ليبيا، هما «جمعية شهداء مصراتة» و «شهداء حمزة»، لدورهما في تمويل الكتيبة ودعمها.

اقتحام وحرق مقر الحكومة الليبية في مدينة بنغازي بعد تعطيل كاميرات المراقبة وتخريبها عمل ممنهج مقصود، وأكبر المستفيدين من هذه الأعمال هم الإرهابيين المندسين بين صفوف المتظاهرين الذي أكدوا منذ انطلاق المظاهرات أن مظاهراتهم سلمية كما أن الكثير من المحتجين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا رفضهم لهذه الأعمال الفوضوية جددوا تبرأهم منها.

وعمل فوضوي آخر تم في نفس الليلة من اقتحام وحرق مقر الحكومة الليبية في مدينة بنغازي ما ينبيء أنها تمت بالتسيق بين فاعليها هي محاولة الهجوم على مقر مديرية أمن المرج.

حيث نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عدة تؤكد أن مديرية أمن المرج تمت محاصرتها من عدد من المتظاهرين الذي حاولوا إضرام النار في مرافقها، فيما أكد مقطع آخر متداول على مواقع التواصل أن من بين المتظاهرين من يحمل السلاح وقام بالرماية على مقر المديرية التي اضطرت للرد على مصدر النيران.

قنوات تيار الإسلام السياسي المحلية والعربية سرعان ماتبنت هذه الأعمال وبدأت في بث أخبار حول استهداف المتظاهرين بل وتجرأ بعضها وعلى رأسها قناة فبراير المملوكة للقائد البارز في الجماعات الليبية المقاتلة المدعو عبد الحكيم بالحاج في نشر بعض الأسماء قيل إنهم قتلوا خلال هذه المظاهرات أمام المديرية، إلا أن مستشفى المرج نفى تواجد أي قتلى، بل إن أحد الأسماء التي تم ذكرها تبين وفاته في عام 2016.

واتفق المتظاهرون أو اختلفوا إلا أنهم اتفقوا على شيء واحد ألا وهو أن الجيش والشرطة بعيدة كل البعد عن مظاهراتهم، وكثير من المتظاهرين والنشطاء في منشورات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن الجيش والشرطة خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء عليه وأنهم في خندق واحد ضد الإرهابيين والمخربين والفوضويين.

التحام الشعب والأجهزة الأمنية الشرطية والعسكرية كان هو صمام الأمان وهو ما عجل في تطهير المدن والمناطق من الجماعات الإرهاب التي حاولت السيطرة على البلاد وتحويله إلى سحاة حرب وقتل ودمار وتخريب، وهذا الرفض لهذا الاعتداء ولهذه الفوضوية تعني تجديد الرفض للإرهاب والإرهابيين مهما حاولوا خداع الناس والتغرير بهم.

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