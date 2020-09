الهيئة العامة للكهرباء: وصول مجموعة من شاحنات الوقود الخفيف إلى محطة كهرباء “السرير الغربي”

أعلنت

الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، وصول مجموعة من الشاحنات التي تحمل علي متنها

كميات من الوقود الخفيف “الديزل” إلى محطة كهرباء “السرير الغربي”

وسيتم تفريغها في خزانات المحطة، ليتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها على

الشبكة الكهربائية الشرقية.

يذكر

أن محطة السرير الغربي خرجت عن العمل في الأيام الماضية بسبب نفاد الوقود الخفيف “الديزل”

داخل المحطة كذلك عدم وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة لتسويق النفط.

