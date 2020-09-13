بالأسماء.. بلدي طبرق: 84 ليبي يسافرون لمصر على ثلاثة دفعات بداية من 19 سبتمبر

أعلن المجلس البلدي طبرق قائمة المسافرين الليبيين إلى جمهورية مصر من البلدية يوم 19 سبتمبر الجاري.

ونشر المجلس كشفا ضم أعداد وأسماء المسافرين على مدار عدة أيام، وتضمن الكشف سفر 40 ليبي يوم 19 سبتمبر ، و40 أخرين يوم 20 سبتمبر، و4 أخرين يوم 21 سبتمبر.