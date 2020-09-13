ليبيا الان

بالأسماء.. بلدي طبرق: 84 ليبي يسافرون لمصر على ثلاثة دفعات بداية من 19 سبتمبر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس البلدي طبرق قائمة المسافرين الليبيين إلى جمهورية مصر من البلدية  يوم 19 سبتمبر الجاري.

ونشر المجلس كشفا ضم أعداد وأسماء المسافرين على مدار عدة أيام، وتضمن الكشف سفر 40 ليبي يوم 19 سبتمبر ، و40  أخرين يوم 20 سبتمبر،  و4 أخرين يوم 21 سبتمبر.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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