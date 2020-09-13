عميد بلدية قصر الاخيار: عدم اهتمام المواطنين باتباع الخطوات الاحترازية أدى لازدياد الاصابات بكورونا

ليبيا – صرّح عميد بلدية قصر خيار عمران الباوندي حول الانتشار المتسارع لفيروس كورونا خلال هذه الفترة، وقال أنّ اللجان المختصّة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لها، وتقوم هذه اللجان بحصر الحالات وسحب العيّنات وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومتابعة النتائج أولًا بأول.

عميد بلدية قصر خيار قال وفقًا لموقع “218”: إنّ ازدياد الحالات ليس بسبب تقصير من اللجان المُكلّفة، وإنما يرجع إلى عدم اهتمام المواطنين باتباع الخطوات والتعليمات الاحترازية للوقاية من الوباء، والمتمثّلة في حضور المناسبات الاجتماعية والازدحام في المحلات التجارية والأسواق والمحطات والمخابز والعيادات وغيرها، دون المحافظة على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي واتباع الإرشادات.

وأشاد بدور وزارة الصحّة والعاملين في قطاع الصحّة واللجان المُكلّفة في البلدية، على استكمال مركز العزل بالبلدية الذي قَرُبَ الانتهاء منه، حيث سيتمّ استلامه خلال اليومين القادمين، وكذلك البدء في استلام التجهيزات الخاصّة.

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