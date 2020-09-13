وفاة أحد عناصر مليشيات طرابلس متأثرًا بجراحه عقب عملية تصفية

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن المليشياوي إبراهيم باني توفي متأثرًا بجراحه بعد أن تعرض لإطلاق نار خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن باني من مواليد نوفمبر 1991 ومن سكان طرابلس وتابع لمليشيا ” 20/20 قوه الردع الخاصة” تعرض لعملية تصفية من قبل مسلحين بعدما تم استهدافه بوابل من الرصاص.

وأشار المصدر إلى أن المليشياوي تعرض لغطلاق النار في وضح النهار على الطريق السريع في طرابلس مساء الأحد الماضي، لافتا إلى أنه تم تداول مقطع فيديو للحظة محاولة إسعافه بعد إصابته وحالة من الفزع من قبل المواطنين.

وتشهد العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد عمليات اغتيال متواصلة لعدد من عناصر المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في تأكيد تام لغياب الأمن والعجز عن إيقاف هذه الأعمال الإجرامية.

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