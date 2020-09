أكدت

مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بدء الاجتماع الثاني بين شخصيات سياسية وعسكرية ليبية

واللجنة الحكومية المصرية المكلفة بملف الأزمة الليبية في القاهرة.

