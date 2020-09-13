بلدية حيّ الأندلس تعلن تأجيل الإضراب التام لمدة 48 ساعة بعد وعود من الوفاق بتنفيذ مطالبها

ليبيا – أعلن المجلس البلدي حيّ الاندلس تأجيل قفل المصالح الحكومية والإضراب التامّ الذي أعلنه أمس السبت لمدة 48 ساعة قادمة؛ وذلك بعد وعود من حكومة الوفاق بتنفيذ مطالب المجلس.

المجلس وفي بيان له نشره عبر مكتبه الإعلامي قال: “تواصلت الحكومة بعد البيان مع المجلس البلدي حيّ الاندلس وتواصلت الاتصالات لساعات متأخرة من ليلة البارحة، ووعدونا بتنفيذ مطالبنا من حل مشكلة انقطاع الكهرباء، ومكافحة تفشّي فايروس كورونا التي هي مطلب سكان البلدية. ويوم الأحد سيكون اجتماع المجلس مع مسؤلي الدولة للنظر في آلية تنفيذ مطالبنا”.

وثمّن المجلس دور كل مسؤول في الدولة تواصل معه، مؤكّدًا تنفيذ مطالب سكان البلدية ورفع المعاناة والعدالة في توزيع الكهرباء ودعم البلدية لمكافحة تفشّي فايروس كورونا.

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