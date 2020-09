أعلن تجمع أعضاء ما تسمى ببركان الغضب، الأحد، عن رفضه لقرارات المجلس الرئاسي الأخيرة ويحث على الاستعجال في الدفع نحو الاستفتاء على الدستور وتحديد موعد انتخابات رئاسية وبرلمانية

