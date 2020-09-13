انطلاق الدورة التأهيلية لأئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

13 September, 2020

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، دورة تدريبية لتأهيل عدد من أئمة ليبيا، لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لمواجهة الفكر المتطرف، وبيان صحيح الإسلام، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة، عن الدين الحنيف، على أيدى نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

وأكد المحاضرون، على ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر قيم المواطنة والانتماء، حيث يقوم الوطن على مشاركة أبنائه ودعمهم لمؤسساته الوطنية في كافة المجالات.

وأكد رئيس جامعة الأزهر الأسبق إبراهيم الهدهد، أن المؤسسات الحديثة في كل الدول هي التي تحدد مصيرها ومرتبتها بين مصاف الدول، ومن هنا فإنه من الواجب أن يتسم القائمون على هذه المؤسسات بالأمانة، والقوة والشجاعة، بالإضافة إلى الخبرة، التي تمكنهم من القيام بدورهم في نهضة هذه المؤسسات.