وصول شحنة من الوقود لمحطة كهرباء السرير الغربي

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “المؤقتة”، أن مجموعة من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من الوقود الخفيف (الديزل) وصلت إلى محطة كهرباء (السرير الغربي).

وقالت الهيئة، أنه من المقرر أن يتم تفريغ الشحنة في خزانات المحطة، ليتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها علي الشبكة الكهربائية الشرقية.

الجدير بالذكر أن محطة السرير الغربي خرجت عن العمل في الأيام الماضية بسبب نفاذ الوقود الخفيف (الديزل) داخل المحطة كذلك عدم وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة لتسويق النفط.