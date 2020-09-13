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الصفراني: مشاروات المغرب وسويسرا تسيران في خطّ واحد بشأن مجلس رئاسي وحكومة منفصلة عنه

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني أنّ الخطوة المقبلة بعد انتهاء مشاورات المغرب ستكون عرض هذه الاتفاقات على المجلسين من أجل اعتمادها، وفي حال الموافقة عليها من المؤسّستين ستكون الخطوة القادمة توقيع رئيسي المجلسين عليها بشكل رسمي، بعدما تمّ توقيعها من قبل مجلس الدولة بشكل مبدئي خلال وجوده في المغرب.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس السبت أشار إلى أنّه تمّ بالفعل توقيع محضر مبدئي من وفدي المجلسين في المغرب حول ما اتُفق عليه من آليات لاختيار المناصب السيادية، وأنّ الجولة القادمة ستكون نهاية الشهر الجاري في المغرب أيضًا؛ لاستكمال باقي الخطوات.

وأضاف: “الاتّفاق حول الآليات الخاصّة بالمناصب السيادية هو خطوة للأمام للوصول إلى حكومة موحّدة، خاصّة أن مشاورات المغرب ومشاورات سويسرا تسيران في خطّ واحد، وكلها تصبُّ في رسم خارطة طريق حول مجلس رئاسي وحكومة منفصلة عنه ومؤسّسات موحدة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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