قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأحد، إن

بلاده تتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا، والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا

منذ 2011.

