قبيلة الحوته تتنازل عن قطعة أرض بضواحي بنغازي لصالح الجيش

أعلنت قبيلة الحوته، تنازلها عن مطالبتها بقطعة أرض بمنطقة سيدي فرج ببنغازي لصالح الجيش الوطني الليبي.

وقدمت قبيلة الحوته في بيان متلفز اليوم الأحد، اعتذارا لما أعتبر سوء فهم من طرفها اتجاه الوحدات العسكرية.

وأكدت قبيلة الحوته أن هذه مبادرة منها تعبيرا عن رغبتهم الصادقة اتجاه الجيش الوطني الليبي في بناء مؤسسة عسكرية نظامية وتقديرا لدورها الحقيقي في الحفاظ على سيادة الوطن وتثمينا لمواقفها الوطنية في تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب وترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية.

وقالت قبيلة الحوته خلال البيان: “نعلن عن استعدادنا لتقديم الغالي والنفيس وأرواحنا فداءا للوطن والثبات على مواقف القيادة العامة للجيش العربي الليبي حتى تحرير البلاد من الخونة”.