شكشك يلتقي بمسؤولين من شركة إنكا التركية

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأحد، بمسؤولين من شركة إنكا التركية، لبحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتنفيذها لمشاريع محطات التوليد الكهربائية.

وأوضح المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، أن الاجتماع يأتي بناء على كتاب رئيس الديوان الأخير الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والذي طالب “بإمهال الشركة مدة 20 يوما للبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط”.

من جهتهم أبدى المسؤولون بالشركة، استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، وأعربوا عن قدرة الشركة ورغبتها الشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها.