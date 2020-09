في مشهد إذلال ومهانة..المليشيات تهاجم المواطنين وتمنعهم من الوقوف في الطابور للحصول على وقود الديزل

هاجمت المليشات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، المواطنين ومنعتهم من الوقوف في الطابور للحصول على وقود الديزل.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئيا، يهاجم من خلاله المليشيات عددا من المواطنين الذين يقفون منذ الصباح الباكر أمام الشاحنات المحملة بالوقود، فى الساحات للحصول على القليل من الوقود، حتى يتسنى لهم تشغيل المولدات فى ظل غياب الكهرباء لساعات وأيام، في مشهد يكشف حجم الأزمة التى لا تكاد أن تنتهي في البلاد، و تبين مايعانيه المواطن في غرب البلاد من ذل ومتاجرة بسبب سطوة المليشيات.

ففي ظل انعدام الكهرباء يلجاء الاهالي لاستخدام مولدات الطاقة من أجل الحصول على كمية لتشغيل المولد، فيما يضطر إلى الوقوف بالساعات فى طوابير الاذلال والاهانة، فضلاً عن الازدخام اليومي على محطات الوقود الخاصة بالسيارات.

يصطف المواطنون يوميا أمام شاحنات الوقود بالمئات للحصول على القليل منه لتشغيل مولداتهم للحصول على الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، تمتد لكيلو مترات تحت أشعة شمس أغسطس الحارقة في بلد دخله بالمليارات.

وتمتلك ليبيا ثروات قلما تتوافر في أي دولة عربية، ثروات ترشحها لأن تكون أثرى دولة اقتصاديا، ولكن أدى الخلل في مراقبة عمليات التهريب للسوق السوداء أو خارج حدود البلاد إلى نقص الوقود من سنوات، فضلا عن معاناة المواطنين منذ 2011 من أزمتى نقص الوقود وغياب الكهرباء، هذا ماجنته نكبة فبراير على ليبيا والليبيين من مآسي ومعاناة وأزمات متواصلة لا تتوقف .

