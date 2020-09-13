الرايس: 40% من إجمالي الإصابات في ليبيا سجلت في الأسبوعين الأخيرين

قال رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد النبي الرايس، إن 40% من إجمالي الإصابات في ليبيا تم تسجيلها خلال آخر أسبوعين، وشدد الرايس في مؤتمر صحفي أمس حول تحديد معايير الشفاء الجديدة للمصابين بفيروس كورونا، على ضرورة تغيير استراتيجية التفكير في مكافحة الفيروس؛ من استراتيجية الوقاية إلى استراتيجية العلاج.
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قناة ليبيا
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